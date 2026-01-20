Renfe ofrecerá servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga en un viaje combinado por tren y autobús

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: confirman la muerte de Miriam, joven de Lepe de 27 años que viajaba en el Alvia

El accidente de trenes ocurrido en Adamuz con el descarrilamiento de un Iryo de alta velocidad y el choque del Alvia que circulaba por la otra vía ha dejado más de 40 muertos y más de un centenar de heridos. La situación de caos, ante la desesperación de los familiares se une la de los heridos leves y supervivientes, muchos con residencia en otros lugares que ahora buscan cómo llegar a su destino. Renfe ha organizado desde este martes un plan alternativo para garantizar la movilidad de los pasajeros 'varados' en la localidad andaluza.

Para ello, Renfe ofrecerá servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga en un viaje combinado por tren con un tramo realizado por carretera en autobús, según ha informado en su web la compañía ferroviaria pública.

Estos son todos los viajes y los horarios disponibles desde este martes:

Con origen en Madrid:

• Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

• Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

• Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

• Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

• Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

• Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

• Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

• Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

• Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

• Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

• Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Renfe ha informado que estos trenes realizarán paradas intermedias en los viajes entre Madrid y Villanueva de Córdoba que tendrán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas son en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida, mientras que los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y comprar otro correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Renfe refuerza el servicio con trenes especiales por vía convencional

Renfe ha reforzado con servicios especiales de trenes por vía convencional al estar suspendidos todos los trenes de alta velocidad, tras el descarrilamiento del tren Iryo de alta velocidad y el choque contra un Alvia a las puertas de Admuz.

Con origen en Madrid:

• Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición.

• Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición.

• Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32)

Con origen en Andalucía:

• Cádiz- (6:35)-Madrid-Chamartín (13:52)

• Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:46)- Madrid Chamartín (16:36)

• Sevilla-Santa Justa(15:00)-Madrid-Chamartín (20:42)

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor.

Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid- Atocha Cercanías 10:55 Sevilla SJ 18:58

Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla SJ 11:50 Madrid -Atocha Cercanías 19:57

Todos los servicios transversales quedan cancelados siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Otro planes alternativos por carretera para Algeciras y Ronda Antequera

Renfe en paralelo ha puesto a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras (13:10)–Málaga (15:25), Ronda (14:45)–Antequera (15:45), Málaga (14:40)–Algeciras (16:55) y Antequera Santa Ana (14:00)–Ronda (15:00).

Renfe transmite sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido ayer a las 19:45 horas en Adamuz (Córdoba).

La compañía ferroviaria activó el el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF) a las 20:45 horas de este lunes, para asistir y dar información a los afectados por este accidente a través del número 900 10 10 20.