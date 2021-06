Hungría aprueba una ley que prohíbe hablar de homosexualidad y cambio de sexo en las escuelas

Ya la ley en la que se han introducido las prohibiciones a la comunidad LGTBI da grima. Nada menos que en la ley contra la pedofilia. No parece hecho al azar. Orbán presume y el pueblo húngaro se lo premia de ser el bastión de los valores más conservadores de Europa. pero su ofensiva contra este colectivo le aleja de Europa una vez más.

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes una polémica ley contra la pedofilia que incluye artículos ampliamente criticados por organizaciones de la sociedad civil por perseguir al colectivo LGTBI. Con 157 votos a favor, y como estaba previsto, la mayoría oficialista del primer ministro, Viktor Orbán, ha conseguido aprobar esta legislación que persigue e impone castigos más duros contra la pedofilia . Solo un parlamentario ha votado en contra. No obstante, la normativa también prohíbe charlas sobre homosexualidad en centros educativos y veta la emisión de contenido audiovisual que incluya temática LGTBI en televisión.

Prohibiciones a la educación sexual

No obstante, y al margen de estos artículos, la nueva legislación contempla prohibiciones en cuanto a la educación sexual escolar, donde no se podrán llevar a cabo actividades que tengan el propósito de "promover la homosexualidad" o el cambio de género, según especifica el texto y recoge el medio húngaro Blikk. Asimismo, las televisiones no podrán emitir películas o programas que se considere que promuevan contenido LGTBI para menores de 18 años.