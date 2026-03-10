Celia Molina 10 MAR 2026 - 09:58h.

Karla Thaynnara era una influencer brasileña de 25 años que murió la semana pasada en un fatídico accidente de motocicleta

Muere en una accidente una influencer de 25 años y su padre fallece también al ver los restos de su motocicleta siniestrada

Compartir







Días después de la trágica doble muerte que ha conmocionado a todo Brasil: la de la influencer Karla Thaynnara, de 25 años de edad, y la de su padre, el policía retirado José Carlos Andrade Nogueira, la familia ha celebrado su emotivo funeral. El pasado jueves 5 de marzo, el 'Daily Mail' informó del fallecimiento de esta joven creadora de contenido, que tenía una hija pequeña y que sufrió un accidente con la moto con la que solía aparecer en las redes sociales.

Su vehículo chocó contra un coche mientras ambos circulaban por una autopista del Distrito Federal de Brasil, causando su muerte de forma irremediable. Pero la tragedia familiar aumentó aún más cuando su padre se dirigió al lugar del siniestro y, al darse cuenta de la magnitud del mismo, decidió quitarse la vida, por mucho que los agentes allí presentes trataran de impedírselo.

Las imágenes del velatorio religioso

Así, la familia tuvo que comunicar el doble fallecimiento de sus dos seres queridos, a los que han velado en un tristísimo funeral. Gracias a los stories que continúa subiendo su madre en su cuenta, hemos podido ver imágenes del velatorio religioso, celebrado en una parroquia cercana a la familia. Durante la misa, algunos de sus seres queridos tomaron la palabra para rendirle un homenaje a la influencer y para desearle que "haya encontrado la paz".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La madre de Karla recibió las llaves de la casa de la difunta

La mamá de Karla también ha utilizado las redes sociales de la difunta para publicar un vídeo en el que aparece con las llaves del apartamento que la creadora de contenido acababa de comprar. Justo antes de morir, Karla había cumplido el sueño de comprarse una casa propia, donde vivir con su hija de siete años. Por ello, su madre ha mostrado el momento en el que abre, llena de emoción, la puerta de la vivienda:

"Hoy viví uno de los momentos más emotivos de mi vida. Fue el día que recibí las llaves del apartamento de mi hija. Mi querida hija, que falleció hace tan poco, pero que dejó tras de sí tantas huellas de amor, fuerza y sueños. Antes de irse, ya lo había organizado todo, planeado todo, como si de alguna manera supiera que este sueño debía hacerse realidad", dice en el texto que acompaña a la grabación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Hoy entré en ese apartamento … y mi corazón se desbordó de emoción. Era imposible no conmoverme. Cada pared, cada espacio parecía llevar un trocito de ella, de su esfuerzo, su lucha y su esperanza. Mi hija soñó con este lugar. Lo planeó, lo creyó y lo logró. Y hoy, incluso sin su presencia física, la sentí allí conmigo. Como si ese momento también fuera suyo. Lloré, pero se mezcló con orgullo y amor. Orgullo por la mujer que fue. Por el camino que construyó. Por el sueño que logró realizar. Hija mía, donde quiera que estés, recuerda que tu sueño sigue vivo. Tu amor permanece. Y tu historia jamás será olvidada", le ha prometido su madre en este bonito homenaje.