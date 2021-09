Las morgues de Idaho, EEUU, colapsadas tras el aumento de muertes por la variante Delta

Dave Salove , quien dirige una funeraria en la localidad de Boise, señaló a The Washington Post que las víctimas mortales han abarrotado la sala de refrigeración de 16 ranuras y que ese mismo escenario se puede ver en otras instalaciones.

"Si las funerarias no pueden procesar, incinerar o enterrar lo suficientemente rápido, o si están llenas, tenemos que llevarlas. No podemos dejarlos en el hospital", comentó Owens. La mayoría de las últimas muertes y situaciones críticas en Idaho se han dado en pacientes que no han recibido ninguna dosis de la vacuna covid.