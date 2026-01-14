Bruselas sigue con estupefacción el caso Groenlandia: "Saben que no tienen herramientas para frenar a Trump"

Lluís Tovar 14 ENE 2026 - 21:58h.

Nadie quiere un choque directo con EEUU y menos la OTAN como tal

Donald Trump sobre Groenlandia: "De una forma u otra, vamos a quedarnos con ella"

Compartir







Bruselas sigue los pasos dados por Trump y sus mensajes para que Groenlandia sea parte de EEUU con estupefacción. Primero, sabiendo que no tiene muchas herramientas con las que frenar los deseos de Donald Trump. De momento vemos una sucesión de comunicados y declaraciones. por ejemplo, el del parlamento Europeo y la Comisión.

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha anunciado este miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que ha finalizado sin un acuerdo.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las 'líneas rojas' de Dinamarca", ha explicado en declaraciones a la prensa.

El ministro, que ha catalogado de "franca" y "constructiva" las discusiones en la Casa Blanca, ha detallado que el grupo se reunirá "en cuestión de semanas". "Nuestro objetivo con la reunión era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados", ha señalado. Asimismo, ha subrayado que Dinamarca "sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual". "Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", ha aseverado.

El jefe de la diplomacia danesa ha reiterado varias veces durante la rueda de prensa que el encuentro ha transcurrido en una "atmósfera constructiva". "Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el presidente estadounidense", ha indicado, reconociendo que no han logrado cambiar la postura de Donald Trump, que tiene "deseo por conquistar Groenlandia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rasmussen ha afirmado así que tienen con Washington un "profundo desacuerdo". "Pero también hemos estado de acuerdo en estar en desacuerdo", ha expresado, añadiendo además que "no es fácil pensar de forma innovadora en soluciones cuando uno se despierta cada mañana con nuevas amenazas".

Por otro lado, ha señalado que existe una "nueva situación de seguridad en el Ártico", si bien ha dejado claro que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente el número de su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De la misma forma, ha declarado que no es cierto que haya buques de guerra chinos en los alrededores de la isla, si bien entienden las preocupaciones de Washington. "Según nuestros servicios de Inteligencia, hace aproximadamente una década que no hay ningún buque de guerra chino cerca de Groenlandia", ha apuntado, asegurando además que "no hay una amenaza inmediata" por parte de Pekín o Moscú.

Por su parte, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, ha explicado que la reunión ha servido para "poder hablar" y abordar "diferencias". "Es de interés para todos encontrar un equilibrio adecuado", ha expresado, instando a fortalecer la cooperación como aliados.

La Casa Blanca ha publicado hace unas pocas horas una provocadora imagen en su cuenta en redes sociales en la que insta a Groenlandia --personificada en dos perros-- a elegir entre una vida con Estados Unidos y una vida con Rusia y China.

A la reunión, que ha durado alrededor de una hora, han acudido Rasmussen y Motzfeldt, además del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Los altos cargos han estado acompañados por sus asesores y embajadores.

Trump ha insistido este miércoles en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla. En marzo del año pasado, en una visita considerada hostil por parte de groenlandeses y daneses, el vicepresidente estadounidense, desde la base de Pituffik, acusó a Copenhague de no haber hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de la isla.

Por su parte, el Parlamento Europeo ha condenado el "fragante desafío" al Derecho Internacional de Estados Unidos con sus pretensiones de hacerse con el control de Groenlandia, y ha pedido a la Comisión Europa y al Consejo Europeo que definan "un apoyo concreto y tangible" a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.

En una declaración aprobada por los principales grupos --sin la ultraderecha-- en la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, el equivalente a la Mesa del Congreso, la institución ha mostrado su "apoyo inequívoco" a Groenlandia y Dinamarca, y ha defendido el "multilateralismo y orden internacional basado en normas".

"El Parlamento Europeo condena inequívocamente las declaraciones hechas por la Administración Trump respecto a Groenlandia, que constituyen un flagrante desafío al Derecho Internacional, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y a la soberanía e integridad territorial de un aliado de la OTAN. Tales declaraciones son inaceptables y no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos", se lee en el texto.

La declaración, aprobada por el PP europeo, los socialistas, los verdes y los liberales de Renew también reclama a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y al Consejo Europeo dirigido por Antonio Costa, que "definan un apoyo concreto y tangible a Groenlandia y Dinamarca", respetando "los principios y el derecho de la UE, el Derecho Internacional y la Carta de la OTAN".

Los grupos también han avisado de que "cualquier intento de socavar la soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca y Groenlandia "viola el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas", si bien han afirmado que "la seguridad del Ártico es una prioridad estratégica para la Unión Europea".

Según el comunicado, el Parlamento Europeo está "firmemente" comprometido con la salvaguardia de la estrategia ártica de la UE, que "va más allá de meras preocupaciones de seguridad". También ha reafirmado su compromiso de "intensificar el desarrollo sostenible y la cooperación con los ciudadanos de la región es firme".

"El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, es miembro de la OTAN y está totalmente cubierto por las garantías de seguridad colectiva de la Alianza. El Parlamento Europeo seguirá reforzando las capacidades europeas de defensa y garantizando que los Estados miembros de la UE cumplan sus compromisos con la OTAN, incluso mediante una inversión sostenida en defensa y una fuerte presencia en la región ártica", prosigue la declaración.

Los grupos firmantes han sostenido que la seguridad del Ártico "se garantiza dentro del marco de la OTAN", y ha destacado "mantiene acuerdos con socios clave", incluido Estados Unidos, para proteger la región, entre ellos uno firmado en 1916 por el que Washington declaró que Copenhague tenía "plena soberanía" sobre Groenlandia.

"Las decisiones relativas a Dinamarca y Groenlandia pertenecen a Dinamarca y Groenlandia únicamente, de conformidad con las disposiciones y acuerdos constitucionales pertinentes entre Dinamarca y Groenlandia", añade el texto, concluyendo que "los intentos externos de alterar el 'statu quo' son inaceptables".

Nadie quiere un choque directo con EEUU y menos la OTAN como tal

Pero a pesar de las manifestaciones y los documentos la realidad es bien distinta y cunde el desánimo. Nadie quiere un choque directo con EEUU. Sí ha elevado el tono el presidente francés, Emmnanuel Macron, que una eventual violación por Estados Unidos de la soberanía de Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca, tendría consecuencias en cadena sin precedentes".

El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha señalado que "las intenciones de la Administración de Donald Trump son serias y deben tomarse muy en serio y no tenemos que subestimar en absoluto la palabra del presidente estadounidense". El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció hoy que Francia abrirá el 6 de febrero un consulado en Groenlandia, un territorio danés que sufre un "chantaje" de Trump, para hacerse con él. "Si el objetivo es apoderarse de ella por cualquier otro medio que no sea la compra de Groenlandia, entonces, por supuesto, parece sumamente incongruente, ya que para un miembro de la OTAN, atacar a otro miembro de la OTAN no tendría sentido; incluso sería contrario a los intereses de Estados Unidos".

Y es que estamos ante una encrucijada. Las herramientas de la UE son limitadas, existen dudas de si la UE puede ayudar militarmente a Groenlandia porque no forma parte de su territorio y, en cambio, la protección que sí goza de la OTAN también está en duda. Es complicada de entrada porque EEUU forma parte de ella y que su secretario general no parece estar por la labor de pararle los pies a Trump".