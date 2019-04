La Fiscalía de París da prioridad a la "pista accidental" y dice que "nada" apunta a un incendio provocado

El fiscal de París, Rémy Heitz, ha asegurado que, hasta el momento, no hay "nada" que lleve a pensar que el incendio en Notre Dame haya sido provocado. " Nada apunta en el sentido de un acto voluntario . En este momento, se da prioridad a la pista accidental ", ha afirmado Heitz, en una comparecencia ante la prensa en la capital gala.

Las llamas ya han sido totalmente extinguidas

"Todo el incendio está apagado", ha asegurado Gabriel Plus, portavoz de los Bomberos de París, en declaraciones a la prensa. "Ahora llega la fase de los expertos" , ha afirmado, en referencia a las labores de los técnicos para averiguar las causas de este grave incendio que ha provocado, entre otros daños, el derrumbe de la aguja de Notre Dame.

"Durante toda la noche, el dispositivo se ha centrado en vigilar los focos residuales para estar seguros de que el incendio no se reactiva y en vigilar las estructuras del edificio para que no se derrumben", ha indicado Plus, según informa la cadena de televisión gala BFM.