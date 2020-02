Indignación en México tras la publicación de las fotos del cuerpo descuartizado de una mujer asesinada por su pareja

Oleada de indignación en México por uno de los últimos casos de violencia machista que ha sacudido a la sociedad . Ingrid Escamilla , de 25 años, se ha convertido en la última víctima del feminicidio en ese país. Aunque no es un caso aislado, la brutalidad con la que actuó su asesino confeso, su pareja , de entre 40 y 50 años, que la desolló y la mutiló , y que después se difundieran por redes sociales imágenes del cadáver y un vídeo con el testimonio del hombre, han generado una gran indignación social.

Al llegar, los agentes encontraron a Erick Francisco 'N' de rodillas en el suelo de la cocina con un cuchillo en la mano junto al cadáver de Escamilla y un gran charco de sangre. No tuvo problemas en confesar lo que había hecho. Discutieron porque ella le recriminó que bebía demasiado. Según él, fue ella quien le amenazó con matarle con un cuchillo.

Poco después del crimen, empezaron a circular por redes sociales fotografías del cadáver de Escamilla hechas por los agentes que atendieron 'in situ' el caso y un vídeo grabado por Erick Francisco 'N' en el que cuenta lo sucedido y por el que se conoce su versión.

"El sexismo revictimizó a Ingrid Escamilla y justificó a su agresor"

Respuesta judicial

López Obrador promete combatir "con toda la fuerza" el feminicidio

El feminicidio, a debate en México

La propuesta de Gertz generó tal rechazo que días después el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aclaró en su rueda de prensa en Los Pinos que no se llevaría a cabo. "En el caso de quitar causales para feminicidios dijimos: No, no se mueve", declaró.