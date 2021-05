Israel alcanza instalaciones de Hamás en Gaza, que informa de siete muertos en los últimos ataques

Ataque a un edificio sin previo aviso en el campo de refugiados Al Shati

Asimismo, ha compartido imágenes del ataque aéreo a la oficina del jefe de las fuerzas de seguridad de Hamás , Tawfiq Abu Naim , se usaba "para el mando y control de la infraestructura militar". No obstante, no se ha precisado si Abu Naim ha resultado afectado por el ataque.

"Varios cohetes están siendo lanzados sin parar desde Gaza hacia al sur de Israel"

Hamás ha informado que es probable que el número de víctimas por esta ofensiva aumente ya que aún se está intentando recuperar cuerpos de víctimas entre los escombros. Por su parte, las FDI aún no han compartido información respecto a este ataque.

Mientras tanto, las sirenas antiaéreas han continuado sonando este sábado en distintos puntos de Israel , como Asdod, Ascalón y otras áreas del sur, informa ' The Times of Israel '. El Ejército israelí ha cifrado , en la mañana de este sábado, en 200 los lanzamientos desde la Franja desde las 19.00 horas del viernes.

"Varios cohetes están siendo lanzados sin parar desde Gaza hacia al sur de Israel . Hoy en la noche, un cohete impactó la ciudad de Asdod, vean el daño ustedes mismos. Esto no quedará sin respuesta ", ha lamentado el Ejército israelí en su perfil de Twitter, junto a un vídeo de la explosión en el puerto.

Fuertes bombardeos contra Beerseba y Asdod en respuesta a los ataques de las FDI

"No todos los cohete que Hamás dispara contra Israel alcanzan su objetivo. Cientos de cohetes se han caído en la Franja, algunos se han estrellado contra líneas eléctricas ", ha apuntado el Ejército israelí, para agregar que los cortes de electricidad en Gaza afectan "a 200.000 personas" debido a ello.

Israel ha rechazado los esfuerzos de alto el fuego promovidos por Naciones Unidas y Egipto

Mientras, el Gobierno israelí mantiene abierta la posibilidad de iniciar una ofensiva terrestre sobre Gaza --la última fue en 2014-- y por ahora no se muestra dispuesto a un alto el fuego, si bien una fuente diplomática ha asegurado a 'The Times of Israel' que las partes podrían llegar a un acuerdo en unos días ya que los mediadores, entre los que estarían Estados Unidos y Rusia, se habían mostrado optimistas tras unas conversaciones.