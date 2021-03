Las familias judías pudieron volver a reunirse en Israel en torno a la mesa del "seder", la cena ritual que da inicio al Pésaj (Pascua) que no pudo celebrarse el año pasado por un toque de queda que limitó la considerada fiesta de la libertad.

"Y por supuesto me siento mucho más cómoda al reunirme con mis abuelos cuando todos ya están vacunados y no tener que estar preocupada por el virus", declaró a Efe la israelí Yuval Ungar , de 23 años, antes de trasladarse a la casa familiar.

Esta festividad se caracteriza porque gran parte de la población no consume productos hechos con harina leudada, incluyendo cerveza y pan.

En su lugar comen el "matzá" , pan ázimo que rememora la apresurada salida de los judíos del Egipto faraónico, tras más de 200 como esclavos, por lo que no tuvieron tiempo de cocer sus panes.

Los colegios israelíes podrán vetar al profesorado que se niegue a vacunarse

Un tribunal israelí ha rechazado un recurso presentado por una educadora contra la decisión de un municipio israelí de vetar la contratación de personal no vacunado en colegios.

La decisión, que sienta jurisprudencia, considera que el derecho de la educadora a no vacunarse "se supedita al derecho y el deber de cuidar del bienestar de sus estudiantes" por considerarlo menos lesivo de los derechos constitucionales, según recoge el diario 'The Times of Israel'.