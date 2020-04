Italia supera los 25.000 muertos, pero los casos activos caen por tercera jornada consecutiva

El 4 de mayo, la 'fase dos'

La idea, a priori, es que dicha fase comience a partir del próximo 4 de mayo , aunque se especula que podría autorizarse la reapertura de algunas actividades desde el 27 de abril; una medida que afectaría solo a quienes tuviesen la capacidad de garantizar las medidas de seguridad para evitar contagios, algo que, no obstante, conlleva polémica y discrepancia también en el propio seno del Gobierno.

Coronavirus en aguas residuales

No obstante, el director del departamento de Calidad de Agua y Salud del ISS, Luca Lucentini, ha dicho que “el hallazgo no tiene ningún riesgo”, añadiendo, en declaraciones citadas por AdnKronos recogidas por Europa Press, que "el resultado refuerza la perspectiva de usar el control de estas aguas en centros urbanos como instrumento no invasivo para detectar de forma precoz la presencia de contagios en la población".