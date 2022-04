Hace tres años, Jada ya reveló que se refugió en la pornografía para salir de los malos hábitos, pero no esperaba que le causara una nueva adicción: "Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, había llegado a consumirla hasta cinco veces al día. Quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía".