Iván Sevilla 20 ENE 2026 - 14:33h.

María del Carmen trabajaba en Alcorcón y durante muchos años perteneció a una banda de música de Bujalance

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: el Gobierno sostiene que "todas las hipótesis están abiertas"

Compartir







CórdobaEntre los rostros de la tragedia ferroviaria en Adamuz también está el de María del Carmen, nacida en la localidad de Bujalance (Córdoba). Está de luto tras confirmarse la muerte de la profesora en el Iryo accidentado.

Viajaba en uno de los vagones que descarrilaron este 18 de enero a las 19:45 horas. Se suma así a los fallecimientos de otros pasajeros como Rafael o las andaluzas Josefa y Ana, madre e hija de Isla Cristina.

El siniestro está dejando muy tocadas a las poblaciones de donde eran naturales las víctimas mortales, que ya son 41. Precisamente una de las últimas fue rescatada este 19 de enero del tren de la compañía italiana.

Aunque este balance puede todavía aumentar, pues todavía continúan hospitalizadas hasta 13 personas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de diferentes hospitales, según ha detallado el 112 de Andalucía.

"Era una gran persona, es una pérdida muy grande"

Sobre María del Carmen Abril Vega, el Ayuntamiento de Bujalance trasladó recientemente sus "sinceras condolencias y profundo pesar" por la pérdida de la mujer nacida en el municipio cordobés.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Acompañamos en el sentimiento a su familia, amistades y seres queridos, a quienes enviamos todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad", se limitó a escribir el consistorio en un breve comunicado oficial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En esa publicación en redes sociales, numerosos usuarios, entre ellos muchos residentes en el pueblo, han expresado su pésame y han recordado a la maestra, que tenía unos 50 años.

Así lo especificó el 'Diario de Córdoba' y señaló también que había conseguido su actual puesto de trabajo no hacía mucho. "Era una gran persona, gran amiga de sus amigas, es una pérdida muy grande", lamenta una conocida suya en Facebook.

Integrante de una banda musical en Bujalance

La docente llevaba unos dos años ejerciendo en la Educación Secundaria de un municipio de la Comunidad de Madrid. Tal y como refleja en su perfil de LinkedIn, accedió en febrero del 2024 a una plaza.

"Me quedo sin palabras y sin aliento, era la profesora de mi hijo... Una gran profesional", ha manifestado Ismael acerca de ella. Juani, por su parte, admite que "no hay consuelo" para lo que le ha ocurrido.

"Éramos vecinas de toda la vida, vuela alto Mari Carmen", ha expresado Lidia, mientras que Isabel ha destacado que era "un ser de luz" que se ha ido. Desde su infancia, la bujalanceña había pertenecido a una banda musical local.

Concretamente, "durante muchos años" estuvo en la Asociación Músico Cultural Pedro Lavirgen, que también ha dado el pésame a familiares y amigos por el fallecimiento en el accidente ferroviario.

"Cuántos recuerdos se esfuman en un instante"

En la publicación compartida por la banda, con fotografías de cuando María del Carmen era componente y sostenía en sus manos un instrumento musical, quienes la conocían han lamentado su marcha.

"Cuántos recuerdos se esfuman en un instante. Que la tierra te sea leve compañera y familia de nuestra asociación", ha expresado Antonia, por ejemplo. "Es un día triste para el pueblo y para nosotros", ha comentado María.

En la extensa trayectoria laboral de una docente que se licenció en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada figuran numerosas experiencias, algunas en proyectos de investigación del Ayuntamiento de Córdoba.

Sus últimos diez años había trabajado como técnica socióloga en el IESA-CSIC, como creadora de contenido para una empresa y como administrativa en un estudio de arquitectura.

No obstante, su actual puesto lo tenía en la localidad madrileña de Alcorcón, de donde era precisamente el joven maquinista fallecido en el siniestro. Impartía enseñanza en el Instituto Los Castillos, según han confirmado fuentes del centro educativo a EFE.