Cientos de neoyorquinos celebran en las calles el avance de Biden hacia la Casa Blanca

La Justicia estadounidense rechaza una demanda de Trump para detener el recuento en Nevada

De acuerdo al juez Andrew Gordon , los dos congresistas republicanos que acudieron al tribunal no consiguieron reunir pruebas que probaran el presunto fraude que denunciaban. La demanda republicana aseguraba que una máquina no identificaba las firmas que no concordaban con la de los votantes, según ha señalado la agencia estadounidense Bloomberg. El abogado demócrata, Marc Elia, ha acusado a los republicanos de llevar a cabo "falsas acusaciones" para parar el recuento en estados clave.

Las otras demandas de la campaña de Trump

No obstante, este fallo no quiere decir que los votos se dejen de contar o que no sean parte del cómputo final, ha recogido la cadena de noticias CNN. De acuerdo a la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Bockvar, en declaraciones publicadas por el 'Washington Post', muy pocas papeletas se han visto afectadas por el fallo por lo que no cree "que afecte al resultado".