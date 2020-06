Manifestación silenciosa contra el racismo en Seattle: cientos de personas exigen justicia para George Floyd

Dos semanas desde las primeras protestas

Donald Trump amenaza con enviar al Ejército

" Recuperad el control sobre la ciudad ahora. Si no lo hacéis, lo haré yo", aseveró Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter dirigido a Inslee y a la alcaldesa de la ciudad, Jenny Durkan. "Esto no es un juego. Estos terribles anarquistas deben ser detenidos cuanto antes. ¡Moveos!", ha recalcado.

En este sentido, el presidente --que llamó a ambos políticos "radicales" -- amenazó con hacer uso del Ejército para sofocar las protestas, ante lo que Inslee y Durkan, ambos demócratas, no tardaron en responder.

Respuesta de Inslee y Durkan

"Haz que todos estemos más seguros, vuelve a tu búnker", manifestó Durkan en relación con la permanencia de Trump durante casi una hora en el búnker de la Casa Blanca el mes pasado cuando estallaron las fuertes protestas. Y, le avisó de que la ciudad no aceptará el despliegue del Ejército para detener las manifestaciones, remarcando que el presidente "ha amenazado con invadir Seattle para dividir e incitar a la violencia". "No sólo no es bienvenido, sino que podría ser ilegal", agregó, según ha informado la cadena de televisión CNN.