Alberto Rosa 14 ENE 2026 - 18:06h.

Este vecino de San Fernando ha perdido la mitad de lo que pesaba, tras pasar meses encerrado en casa sin poder moverse de su cama

Las personas con obesidad se enfrentan a un mayor riesgo de padecer artrosis en edades tempranas

Compartir







El camino de José María ha sido difícil, largo y lleno de complicaciones. Llegó a pesar 360 kilos y ha estado semanas sin poder levantarse de la cama y un año sin salir de su propia casa. “Necesito ayuda”, dijo ante las cámaras de Informativos Telecinco en abril de 2024. Casi dos años más tarde, hoy puede volver a caminar.

Este gaditano, vecino de la localidad de San Fernando, ha cumplido seis meses desde que dejó el hospital Puerta del Mar de Cádiz en el que estuvo ingresado por su extrema obesidad. Su caso fue muy conocido, al tener que ser rescatado en su casa por los bomberos cuando pesaba 300 kilos. Le trasladaron al Hospital Puerta del Mar y tras ser tratado por especialistas, se sometió a una operación de estómago. Entonces llevaba meses tumbado en su cama y había perdido toda su movilidad.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 41 años el mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo

Además, sin apoyo familiar. Sus padres ya fallecieron y está distanciado de sus hermanos. Solo la ayuda a domicilio que tiene concedida le da algo de compañía de dos auxiliares. "Viene una hora y media por la mañana y dos horas por la tarde de lunes a viernes y otra hora más el sábado", explicó a Informativos Telecinco entonces.

Detrás de su obesidad, una depresión le llevó a seguir engordando y a vivir encerrado, hasta que un día se propuso acabar con esa vida. El verano pasado pasó por quirófano y se sometió a una reducción de estómago. Los médicos se lo redujeron a un 20% de su tamaño anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hoy, este gaditano de 51 años pesa 166 kilos, la mitad aproximadamente de lo que llegó a alcanzar en su momento. Ahora es otra persona completamente diferente. En sus redes sociales ha ido colgando todo el proceso. Desde vídeos en los que aparece caminando por su casa hasta imágenes en el hospital durante su tratamiento. Ya el pasado junio compartió que había perdido 150 kilos en 11 meses. "Me miro al espejo y no me lo creo", reconoció.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“¿Quién es ese hombre? Creo que ni tú mismo te reconoces, has resucitado”, le confiesa un usuario en una de la publicación. Las fotos actuales chocan de lleno con aquellas imágenes impactantes en las que José María aparecía tumbado en su cama y con una elefantiasis en su pierna. Esa pierna hoy va mejor y tiene pendiente una nueva intervención post bariátrica para eliminar el exceso de piel. José María ha conseguido dejar de lado el andador y moverse por sí mismo, pero su camino hacia una vida mejor continúa.