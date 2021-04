Stephen Hawking dijo que no creía en Dios porque el Big Bang sucedió instantáneamente y no había tiempo para que Dios creara un universo, por lo tanto, Dios no podía existir. Yo tengo un punto de vista diferente. Mis padres eran budistas y en el budismo existe el nirvana, la atemporalidad, sin principio ni fin. Pero mis padres me pusieron en una iglesia presbiteriana, así que todas las semanas iba a la escuela dominical y aprendí sobre el Génesis y cómo se creó el universo en siete días. Ahora, con la idea del multiverso, podemos fusionar estos dos paradigmas diametralmente opuestos