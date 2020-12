Mike Pence se pone en público la vacuna de la covid19 para generar confianza

" No he sentido nada. Bien hecho ", dijo Pence en un acto en la Casa Blanca , donde le pusieron la primera dosis de la vacuna a él, a su esposa Karen y al director general de salud pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams.

Biden también planea ponerse la vacuna la semana que viene en un acto público

En cambio, Trump ha guardado silencio sobre el inicio de la campaña de vacunación en Estados Unidos y no ha aclarado cuándo se pondrá la vacuna. "No tengo programado que me pongan la vacuna, pero espero recibirla en el momento adecuado", escribió Trump en Twitter el pasado domingo.