La administración de las Arenas repartió el segundo premio de El Niño el año pasado: "Estaba previsto que el niño naciese después del sorteo"

BarcelonaCada Navidad que pasa, la leyenda de Víctor García se agranda en Barcelona, donde su administración del centro comercial de las Arenas reparte suerte junto a su piedra de oro, un amuleto que se ha convertido en todo un talismán del lotero, quien el año pasado celebró por lo grande su 'premio' más especial con el nacimiento de su hijo Víctor cuatro días antes de vender el segundo premio del sorteo de El Niño.

Alejandro nació el 2 de enero. Un día único para la familia que celebró el nacimiento de su pequeño en medio del estrés por estar en plena campaña de venta de lotería para el día de Reyes. "Estaba previsto que el niño naciese después del sorteo, pero se adelantó la cosa", explica el lotero en una entrevista a Informativos Telecinco.

El nacimiento de su hijo cambió por completo sus planes a pocos días de uno de los sorteos de lotería más importantes del año: "Era raro porque nunca había estado fuera de la campaña de Navidad. Mi casa es la administración de loterías en estas fechas. Prácticamente vivo aquí y, por primera vez, estaba pasando los días fuera".

De la alegría al desespero en dos días

De este modo, su expectación por el sorteo de El Niño le llevó a vivirlo alejado de su administración. Una experiencia diferente que fue a más al ver por la televisión que su establecimiento había repartido 750.000 euros al vender los 10 décimos de una serie del 06.766, el segundo premio de El Niño.

Una medalla de plata que les llevó a descorchar el cava en una fiesta que ya celebraron años atrás tras entregar hasta diez premios en 2022 en Navidad, entre ellos el Gordo de 2023. Sin embargo, este sorteo fue especial al tener en brazos a Alejandro, pero el subidón se esfumó en cuestión de días.

"Se me fue de golpe porque justo el día 8 le detectaron una bacteria y lo ingresaron en la UCI una semana entera. Estuve allí una semana sin dormir, lo pasé fatal. Tardaron mucho en decirnos lo que era, pero el niño salió perfecto y nos atendieron de maravilla", añade Víctor.

Otro 'doble premio'

Ahora, con la vista puesta de nuevo en el sorteo de lotería de Navidad, el lotero vuelve a estar ilusionado con seguir repartiendo suerte entre sus clientes. Por ello, intentará reeditar el 'doble premio' del año pasado. "Ahora esperamos una niña. Está previsto para la primera semana de febrero. Espero que no se me repita el adelanto".

Pese a la experiencia del año pasado, el lotero no piensa en cómo gestionarlo en el caso de que Triana se adelante y nazca en pleno sorteo. "No futurizo. Intento cada día hacerlo lo mejor que puedo y lo demás ya depende del poder superior, que en mi caso es la piedra. Si por casualidades tiene que volver a ocurrir, pues espero que venga con muchos más premios. Y ya nos amoldaremos".

Un momento mágico del año en el que entre sorteo y sorteo también disfrutarán de las primeras navidades de su hijo: "El día 2 de enero hace su primer año. Cuando tienes un padre que es lotero, descendiente de la Diosa Fortuna y elegido por la piedra de pro para repartir millones, sueños e ilusiones, tengo una misión que es dar bastantes premios en la lotería de Navidad".