Portugal no quiere sustos: pone cerco a Lisboa y fija hora de cierre a los establecimientos comerciales de la región

Portugal lo ha dejado claro desde el primer momento: no quieren pasos en falso en la desescalada de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. No en vano, mientras todos los países han procedido a la apertura de las fronteras del espacio Schengen, marcando su propio ritmo, las autoridades del país han optado por esperar al 1 de julio. El Gobierno luso no quiere pisar el acelerador antes de tiempo, y por eso, tras producirse imágenes como las de la fiesta ilegal acontecida en la playa de Carcavelos, en Cascais, en la Región de Lisboa, donde se congregaron centenares de jóvenes desoyendo las normas sanitarias, el Ejecutivo del primer ministro António Costa ha entrado inmediatamente en acción.