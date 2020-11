El primer hotel del mundo Marvel, en Disneyland Paris

Disneyland París continúa con su plan integral de desarrollo a largo plazo que incluye proyectos de transformación digital y de ampliación del parque destacando la construcción del primer hotel dedicado al universo de los superhéroes Marvel, el Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, cuyas obras ya están en marcha.



El presidente de parques, experiencias y productos de Disney, Josh D'Amaro ha compartido durante la IAAPA's Virtual Education Conference, novedosas imágenes del interior del lobby del hotel y de cómo se ha llevado a cabo su rediseño.