La menor de la que presuntamente abusó hace 20 años recibió del millonario fallecido Jeffrey Epstein casi medio millón de euros a cambio de no denunciar a ninguno de los hombres con los que tuvo relación, incluido, supuestamente, el príncipe .

Ahora, el bufete del hijo de la reina de Inglaterra se agarra a un acuerdo suscrito entre Epstein y Virginia Giuffre, la supuesta víctima. Lo firmaron en 2009. El líder de la red pedófila le dio 440.000 euros para que no le demandara a él ni a nadie vinculado a él. Los abogados de Giuffre, que tiene ahora 38 años, reclaman que ese acuerdo se refiere a un proceso judicial en el que no aparecía el príncipe Andrés y que, por tanto, no es un escudo en su caso.