Rusia fue el primer país en anunciar el registro de una vacuna contra la COVID-19, y lo hizo entre el escepticismo de la comunidad científica mundial y de muchos países por no haberse hechos públicos los detalles de las pruebas clínicas para comprobar su efectividad.

Promete que se vacunará "sin falta", pero todavía no lo ha hecho

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin al contestar a un pregunta sobre si había vacunado.