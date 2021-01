El Reino Unido tiene la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo con un promedio de 935 muertes diarias en la semana hasta el 17 de enero, el equivalente a 16,5 personas por cada millón. Las estadísticas compiladas por la plataforma de investigación Our World in Data de la Universidad de Oxford muestran que ningún otro país tiene actualmente una tasa de mortalidad per cápita más alta.