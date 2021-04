Reino Unido notifica cuatro muertes por covid, la cifra más baja en siete meses

Reino Unido, en progresiva desescalada

Además, por el momento no se aprecian indicios de que la progresiva desescalada que está aplicando el Gobierno de Reino Unido para flexibilizar las restrictivas medidas que mantenía estén teniendo un impacto determinante en la incidencia.

Tras la apertura, al aire libre de los bares, los gimnasios y las peluquerías, entre otras, no se está detectando un impacto en la transmisión del virus , y de hecho son muchos los ministros que se aferran a que se están registrando descensos significativos tanto en las muertes como en los contagios desde el lunes pasado.

En este sentido, el primer ministro británico ya subrayó que se ceñirá a la evolución epidemiológica y no a las fechas, por lo que si los datos definitivamente son claramente favorables y se mantienen, no es de extrañar que la desescalada acelere.

La vacunación, muy avanzada: el 48% de la población ha recibido al menos una dosis

Los datos, defienden las autoridades sanitarias, no hacen sino avalar el impacto positivo de la vacunación. 10 millones de británicos ya han recibido la pauta completa, y solo el domingo se inocularon otras 300.000 vacunas. En total, tal como refleja Our World In Data, Reino Unido habría administrado ya al menos una dosis al 48% de su población, lo que representan 32,9 millones de primeras dosis administradas.