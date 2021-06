Ni datos ni cuarentenas: la nueva normalidad del covid que planea Singapur

El gobierno singapurense ya no se pone como meta la transmisión cero. Se descartará la cuarentena para los viajeros y no será necesario aislar a los contactos cercanos de los casos. También planea dejar de anunciar los números de casos diarios. Están convencidos de que no se puede erradicar el covid. El anuncio ocurre cuando el país ha aplicado 5 millones de vacunas, alcanzando al 50% de su población de 5 millones de personas.