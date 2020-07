El 'triángulo de la vida' que puede salvar la tuya en plena pandemia del coronavirus

Quinto país en número de fallecidos por COVID-19

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, México solo estaría por detrás de Estados Unidos (129 654 muertos), Brasil (63 174), Reino Unido (44 283) e Italia (34 854). No obstante, las cifras oficiales en México han generado polémica dado que es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos pruebas de COVID-19 realiza, por lo que se estima que las cifras tanto de contagios como de muertos son mucho mayores.



En este sentido, el subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, defendió que "no es necesario tener la contabilidad completa" de estas cifras para diseñar la estrategia sanitaria del Gobierno, recordando que una pandemia de estas características es un "fenómeno inconmensurable", que no se puede medir del todo, por lo que hay que centrar los esfuerzos en observar "patrones como la propagación territorial o la velocidad de cambio".



El director de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, expuso que los estados mexicanos con más enfermos confirmados son la Ciudad de México (51 658), el Estado de México (37 360) y Puebla (11 857). Mientras que los estados con más fallecidos son la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California, aunque no ofreció los datos exactos.



En cuanto a la ocupación de camas de hospitalización general, el estado de Tabasco se encuentra en el 80 %, Nayarit en el 74 % y Nuevo León en el 62 %, mientras que la ocupación de camas con ventilador está en el 62 % en Baja California, el 57 % en Sonora y el 54 % en el Estado de México. Por otro lado, en lo que va de pandemia, se han recuperado 152.309 pacientes, lo que supone el 60 % de los casos confirmados.