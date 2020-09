Trump exige que China sea castigada por su virus y esta dice que no quiere otra guerra fría ni caliente

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado convencido de que Estados Unidos podrá "derrotar" el coronavirus y distribuir una vacuna, dando pie a "una nueva era de prosperidad, cooperación y paz sin precedentes", pero alega que, a su juicio, la pandemia no habría llegado a los niveles actuales si China hubiese actuado de otra forma.

El virus se originó en 2019 en la ciudad china de Wuhan y, según Trump, Pekín ocultó datos esenciales desde el primer momento. "En los primeros días del virus, China impidió los viajes internos mientras permitía que los vuelos saliesen de China para infectar el mundo", ha denunciado en un discurso grabado. Además, ha criticado que el Gobierno chino --"y la Organización Mundial de la Salud, que está 'de facto' controlada por China" -- aseguró que no había indicios de contagios entre humanos. " Más tarde, dijo falsamente que las personas sin síntomas no transmitían la enfermedad ", ha añadido.

Aunque el mensaje del presidente chino estaba grabado de forma previa ya sabía que Trump no iba a perder la oportunidad de señalar a China por lo que en su intervención rechazó todo "intento de politización" o "estigmatización" en torno a los intentos de buscar culpables por la pandemia, que ha matado ya casi a un millón de personas en todo el mundo. El presidente Xi dijo en su mensaje grabado que su país no va a mantener ningún tipo de guerra, "ni fría ni caliente". Xi insistió en que China nunca buscará la "hegemonía" y que apuesta por un mundo basado en la cooperación y el multilateralismo.