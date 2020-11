Trump indulta en la Casa Blanca a su último pavo del Día de Acción de Gracias

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump , que aún no ha reconocido su derrota en los comicios del pasado 3 de noviembre, cumplió este martes con la tradición de indultar un pavo con motivo de la festividad de Acción de Gracias , minutos después de que el mandatario electo, Joe Biden , presentara a algunos de los miembros de su futuro Gabinete .

En 1989, el entonces presidente George H. W. Bush inauguró la tradición de indultar a un pavo antes de Acción de Gracias y todos sus sucesores han mantenido esta ceremonia. No obstante, la leyenda sobre los pavos indica que el presidente Abraham Lincoln (1861-1865) ya salvó a uno en la Casa Blanca porque su hijo se lo rogó.

Biden propone dar la nacionalidad a once millones de personas

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden , ha anunciado este miércoles que en los 100 días siguientes a asumir el cargo el próximo mes de enero de 2021 presentará ante el Senado un proyecto de ley con el "que dará oportunidad de obtener la nacionalidad a más de once millones de personas no documentadas", aunque todo apunta a que los republicanos mantendrán la mayoría en esta cámara.

No obstante, y consciente de los obstáculos que su Administración puede llegar a enfrentar si no obtiene la mayoría en alguna de las dos cámaras estadounidenses, Biden ha resaltado que "todo va a depender de la cooperación que pueda y no pueda obtener del Congreso".