Manuel Pimentel Almería, 12 SEP 2026 - 18:30h.

La madre de un alumno del CEIP La Jarilla solicita a Educación que elabore un informe técnico sobre los campos eléctricos y magnéticos en el recinto escolar

La petición, apoyada por el AMPA del centro, viene originada ante la inquietud generada por la presencia de una torre de alta tensión a escasos metros del colegio

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Cuando los niños del CEIP La Jarilla en Huércal, en Almería, levantan la mirada desde el patio del recreo, se topan de frente con la imponente estructura de la torre de alta tensión que preside un solar contiguo a escasos metros del colegio.

La presencia de este tendido eléctrico es lo que ha motivado que Carmen, la madre de un alumna de 5 años de este centro de educación infantil y primaria, haya presentado una solicitud ante la Junta de Andalucía exigiendo que se midan los niveles de exposición a campos electromagnéticos dentro del recinto escolar. La preocupación, compartida por otros padres, ha surgido ante la cercanía de esa torre de alta tensión, que está situada a muy escasos metros del centro.

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Piden el informe técnico

Cuando hace dos años empezó a llevar a su hija al colegio, Carmen ya miraba con recelo esa mole de hierros y cables: "Llevaba un tiempo dándole vueltas al tema hasta que este verano he decidido presentar la reclamación", relata a 'Informativos Telecinco'.

Aunque la instalación eléctrica ya estaba ahí antes de que se construyera el colegio en una parcela colindante a dicha torre, las familias desconocen si en su día se realizó algún análisis de los campos electromágneticos para autorizar las obras.

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"Creo que las madres tenemos derecho a saber si se hicieron los estudios previos y si no, que se hagan. Y en el caso de que los niveles fueran perjudiciales, tendrán que buscar una solución. Quiero saber si cuando se construyó el colegio se tuvo en cuenta la torre y si se hicieron las mediciones", manifiesta Carmen.

Reclamación formal

El escrito, que ha podido consultar 'Informativos Telecinco', fue presentado el pasado 17 de agosto ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y el Servicio de Inspección Educativa de Almería.

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En él, la afectada solicita al Servicio de Inspección Educativa que se realice una medición técnica de los campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia (50 hz) dentro del recinto escolar, especialmente en los lugares donde los menores permanecen durante periodos prolongados, en las aulas, en el patio y las zonas de juegos.

Esta madre ha querido precisar en la reclamación que no pretende afirmar sin la correspondiente comprobación técnica, que dicha instalación produzca un riesgo sanitario, si bien "considera necesario" que se analice la situación.

"La mera existencia de una determinada distancia respecto de una línea eléctrica no permite por sí sola determinar el nivel de exposición, por ello resulta necesario conocer las características de la instalación, su tensión, carga, trazado, distancia efectiva a los puntos de permanencia y, fundamentalmente, los valores reales de campo eléctrico y magnético existentes en el recinto escolar", detalla el escrito.

Curarse en salud

El AMPA del CEIP La Jarilla respalda y apoya la petición planteada por Carmen. "Esta familia está preocupada por los posibles niveles de exposición electromagnéticos de baja frecuencia de esa torre que está como a unos cinco metros", ha explicado la presidenta del AMPA, Rocío Angulo.

Y es que la inquietud de esta madre es compartida en general en todo el centro, que cuenta con casi 500 alumnos matriculados. "Lo que queremos es asegurarnos de que no hay ningún problema para la salud de nuestros hijos que pasan cinco horas diarias dentro de le edificio", ha aseverado Rocío.

La representante de los padres del centro señala que la torre se sitúa tan cerca del patio que ya tuvieron que pedir hace años al Ayuntamiento que se vallara la zona, actuación que se llevó a cabo. Pero los campos electromagéneticos son capaces de atraversarlo todo.

Por eso, desde el centro se suman a la petición: "Desde el AMPA se apoya que se hagan los estudios si no están hechos, y si lo están que nos los manden simplemente para curarnos en salud y quedarnos tranquilos", afirma la presidenta de la asociación de padres y madres del colegio.

Niveles seguros

En el escrito de reclamación se hace ilusión al Real Decreto 1066/2001, que regula restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

La normativa establece un límite de exposición de 100 microteslas para el público general. Igualmente, en su artículo 8, se dispone que "la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas debe minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de emisión sobre espacios sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos".

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los estudios realizados hasta la fecha sobre los efectos biológicos de la radiación no ionizante no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad tengan consecuencias sobre la salud. Sin embargo, la OMS especifica que los conocimientos actuales sobre los efectos biológicos "presentan algunas lagunas que requieren más investigaciones".

En la práctica, la distancia efectiva a la que se debe situar una torre o tendido depende del voltaje de la línea y de la carga que transporte, siendo la medición objetiva en el propio recinto escolar la única vía para comprobar si se respetan los valores límite establecidos por la ley.