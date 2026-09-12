Manuel Pimentel Málaga, 12 SEP 2026 - 18:38h.

Juanma Guerrero, gerente de Sicilia Gelati en Torre del Mar, gana el Gelato Day 2026 en Rímini con su helado artesanal 'Melody'

Su creador, nombrado Cavaliere del Gelato en 2023 y embajador internacional en 2025, elabora todos sus productos de forma artesanal y sin gluten en su establecimiento

Compartir







Juanma Guerrero ha hecho historia al convertirse en el ganador del Gelato Day 2026, el campeonato europeo de heladería artesanal celebrado en Rímini (Italia). Su creación, bautizada como 'Melody', ha conquistado al jurado del evento más importante del mundo en el sector de la heladería, pastelería, chocolatería y la cafetería.

El nombre de 'Melody' no es casual. Guerrero presentó su receta de helado el mismo día en que se celebró oficialmente el Festival de Eurovisión 2026, en Viena.

Por eso, su postre está inspirado en el concurso de Eurovisión, tal y como explica a 'Informativos Telecinco' este heladero malagueño de 52 años. De hecho, la temática de esta edición del certamen de helados europeo era precisamente 'El helado que hace cantar a Europa'.

Tres ingredientes "sin artificios"

Su propuesta ganadora combina una base cremosa de queso de ricotta fresca, un toque veteado de pistacho granulao y una sutil salsa de naranja natural. "Es un helado muy mediterráneo, solo tres ingredientes, sin disfraces ni artificios", presume la receta.

Guerrero señala que su creación es un homenaje a la gastronomía mediterránea, ya que además de Málaga, donde regenta su propia heladería, ha vivido parte de su vida en Italia y en Alicante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para él, la clave del helado 'Melody' está en la base de queso ricotta, el toque ácido de la naranja y un pistacho con un toque salino. "Es un sabor muy limpio en boca porque no es el típico helado empalagoso", asegura.

Maestro del helado tradicional

Este no es el primer logro internacional de Guerrero. En 2023 fue reconocido en Roma con el título de Cavaliere del Gelato, la máxima distinción de la asociación italiana. En 2024 alcanzó el puesto 14 en la Muestra Internacional del Gelato de Longarone, considerados los 'Oscar' del sector. Y en abril de 2025, fue nombrado embajador del helado italiano en el mundo, siendo el único español con este título.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Para mí no hay nada como estar con los mejores, y haber ganado esta edición me ha dejado con un gran sabor de boca", confiesa el heladero sobre su experiencia en el campeonato, donde compitió "con la plana mayor del la heladería tradicional italiana", como el subcampeón italiano, y el excampeón de la ediciójn anterior del Gelato Day.

Heladería 100% sin gluten

Sicilia Gelati, ubicada en el paseo de Larios de Torre del Mar (Málaga), destaca por elaborar todos sus productos de forma artesanal y completamente sin gluten. Su heladería es apta para celíacos ya que todos sus helados, elaborados por él son 100% sin gluten.

Guerrero define su estilo como una heladería contemporánea donde el sabor caracterizante debe destacar por encima de todo. "Si hago helado de pistacho, hago pistacho. Los italianos se llevan las manos a la cabeza cuando ven los sabores típicos que se muestran en las vitrinas de las heladerías: Oreo, Kinder, Palmera...", subraya.

A pesar de erigirse como el mejor helado de Europa, los precios en su establecimiento oscilan entre 3,40 y 5,60 euros dependiendo del tamaño y la cantidad de sabores a elegir.