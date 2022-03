Vitaly ha contado a Informativos Telecinco el horror de las personas que están viviendo la guerra en Ucrania: "Me está llamando mucha gente pidiendo ayuda" , señala. "Los niños se quedaron sin comida , los enfermos necesitan medicamentos" , añade, informando que entre la población hay todo tipo de personas que necesitan una medicación regular, como personas asmáticas o diabéticas.

"La gente está sin pan, sin agua", advierte el joven. Comprar lo más básico se ha convertido en una actividad de alto riesgo en el país por el riesgo de sufrir algún bombardeo o algún ataque ruso. A pesar de ello, Vitaly no se queda encerrado y no duda en salir a ayudar a sus compatriotas: "Yo me arriesgo para ayudar a la gente".