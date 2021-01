La UE estalla contra Astrazeneca: "Perdemos gente todos los días. Esto no son números, son personas".

"Estamos en una pandemia. Perdemos gente todos los días. Esto no son números, son personas". Es el grito del escándalo, de la indignación y la muestra del desconcierto de Europa ante los retrasos en la entrega de Astrazeneca, que ya ha provocado el frenazo en Madrid y Barcelona a la hora de poner vacunas. La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, ha sido la que ha dejado claro que esto no es una charcutería sino que las vidas de personas están en juego.

La Comisión Europea (CE) quiere sus vacunas ya y ha exigido a la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca que respete sus compromisos legales y "morales" y encuentre una solución para entregar las dosis de su vacuna firmadas con la Unión Europea y que ha anunciado que no podrá suministrar a tiempo. La Comisión Europea ha invertido 336 millones de euros para ayudar al desarrollo y a la producción de la vacuna de AstraZeneca, si bien aún no ha desembolsado todo el dinero.

La UE exige a la compañía que envíe dosis de su vacuna a la UE desde las plantas que tiene en Reino Unido si ha registrado problemas de producción en las fábricas que tiene dentro de la UE. "No hay jerarquía entre las plantas. En esos contratos hay cuatro plantas pero no diferencia entre las de Reino Unido y las de la UE. Las de Reino Unido son parte de nuestros acuerdos de compra anticipada" , ha reiterado en una comparecencia la chipriota.

Según Kyriakides, "no es correcto ni aceptable" que AstraZeneca se escude en que el contrato dice que la empresa hará "su mejor esfuerzo" ("our best effort", en inglés) para producir lo firmado, como ha argumentado en la prensa el consejero delegado de la compañía, Pascal Soriot.

"No me puedo creer que no haya existencias en ninguna de las cuatro plantas", agregó la fuente, que señaló que Bruselas no tiene inconveniente en que las vacunas para la UE lleguen de plantas del Reino Unido si allí no hay problemas de rendimiento.