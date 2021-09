La variante Mu, detectada en todos los estados de EEUU: más contagiosa que la Delta y resistente a las vacunas

Salvo en Nebraska, en los 49 estados de EEUU se han detectado casos de la variante MU del covid , con Florida y California a la cabeza con 384 infectados. California, el tercer estado en la lista, ha informado de 167 casos. No obstante, los casos reportados de esta variante del coronavirus suponen el 0,2% del total de muestras de California este verano.

Sin embargo, los Centro de Control de Enfermedades en EEUU (CDC) no comparte totalmente este análisis y parece quitarle peso a esta nueva cepa, según informa el diario Daily Mail .

Por su parte, el doctor Anthony Fauci comentó que la variante Mu no sería la próxima cepa dominante. "A pesar de que en esencia no se ha afianzado aquí, siempre prestamos atención a las variantes en todo momento. No lo consideramos una amenaza inmediata en este momento".