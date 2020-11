Por qué no habrá transmisión del coronavirus en un año, según defiende un virólogo alemán

El experto es realista y defiende que el virus va a seguir entre nosotros mucho tiempo, pero lanza un mensaje esperanzador al asegurar que la pandemia podría acabar debilitándose por sí misma y no por la vacuna.

Respecto a ese última herramienta, la vacuna, Streeck no es tan optimista y confiesa que cree que se están poniendo demasiadas esperanzas en encontrar una cura para el virus, pero que es algo muy complicado de lograr. No se sabe cómo será de efectiva, y una vez aprobada, su producción y distribución serán lentas, por lo que pide no sobreestimar la vacuna.