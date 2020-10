Última hora del coronavirus: España se blinda y solo Galicia, Extremadura y las islas permanecen abiertas

10.50 Illa reconoce que la ciudadanía "está cansada" pero pide "quedarse en casa" este puente. El ministro de Sanidad: "Somos conscientes de que la ciudadanía está cansada por llevar meses de esfuerzo y sacrificio. Pero no es el momento de relajar medidas" en mensaje en redes sociales, coincidiendo con el comienzo de las festividades por el Día de Todos los Santos, que se celebra este domingo.

Somos conscientes de que la ciudadanía está cansada por llevar meses de esfuerzo y sacrificio. Pero no es el momento de relajar medidas. Estamos ante unas semanas, unos meses, duros y tendremos que seguir relacionándonos de manera distinta. Por eso, este puente #QuedateEnCasa

10.45 El Govern de Cataluña advierte que pedirá el confinamiento domiciliario al Gobierno si los datos no mejoran. El secretario general de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marc Ramentol, ha sostenido que el confinamiento domiciliario siempre debe ser la última alternativa, de máxima intensidad, pero ha avisado de que si las medidas tomadas por la Generalitat no son suficientes y los datos de contagio de la Covid-19 no mejoran, deberán "instar al Gobierno español para que se tome esta decisión".