Volodímir Zelenski acalla los rumores sobre su paradero: asegura que sigue en Kiev trabajando

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , ha compartido un vídeo a través de las redes sociales asegurando que él sigue en Kiev . "Estoy aquí, estoy en mi palacio", explica el mandatario a sus seguidores, acabando así con los rumores que apuntaban a que se encontraba en paradero desconocido. También ha dejado claro que en su administración "nadie corre, todo el mundo está trabajando, nos encanta hacer footing, pero no es tiempo de hacer cardio".

Volodomir Zelenski ha asegurado que más de 10.000 militares rusos han fallecido desde el inicio de la invasión en Rusia, una información no contrastada por las autoridades de Moscú, después de criticar duramente la decisión de la OTAN de negarse por el momento a crear una zona de exclusión aérea, responsabilizando a la Alianza de las muertes en combate que puedan llegar a partir de ahora.

"Sabiendo que nuevos ataques y bajas son inevitables, la OTAN ha decidido deliberadamente no cerrar el cielo de Ucrania . Hoy, el liderazgo de la Alianza dio luz verde para más bombardeos de ciudades ucranianas al negarse a crear una zona de exclusión aérea", ha dicho Zelenski en un discurso lanzado desde Kiev.

El mandatario, este sábado, ha asegurado que sus fuerzas han infligido derrotas a los combatientes rusos "que no han visto en sus peores sueños". "Infligimos pérdidas a los ocupantes que no vieron ni en sus peores sueños. El Ejército ruso no llegó a las fronteras previstas, pero llegó a casi 10.000 soldados rusos muertos. Son chicos de 18 a 20 años, muy jóvenes, casi niños", ha lamentado.