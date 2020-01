El PSOE esconde a Ábalos mientras PP y Ciudadanos piden a la UE que castigue a España por su encuentro con Delcy Rodríguez

La rueda de prensa de este lunes tras la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE no ha contado con la presencia de su portavoz habitual , el ministro de Transportes y secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos . Ha sido la presidenta de la organización con sede en Ferraz, Cristina Narbona la que ha explicado la crisis por el encuentro entre Ábalos y la número dos del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas y ha mostrado el apoyo del PSOE a su dirigente. Desde la oposición, Partido Popular y Ciudadanos han pedido al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que tome medidas contra el gobierno de España.

Narbona ha afirmado que el PSOE no tenía información alguna respecto a la supuesta intención de Rodríguez de entrevistarse en Madrid con el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, como han publicado algunos medios de comunicación venezolanos.

Lo que no ha podido explicar Narbona es por qué el Gobierno no le negó autorización para aterrizar al avión que trasladaba a Delcy Rodríguez cuando el Gobierno venezolano le advirtió de que viajaba en esa aeronave que se disponía a tomar tierra en Barajas.

"Entiendo que no soy la persona adecuada para explicar decisiones que en su caso se hubieran tomado o no tomado por parte del Gobierno. Sólo puedo decir lo que conozco de esta cuestión y es que efectivamente se hizo lo que era factible hacer para que esta persona no entrara en territorio español", ha contestado.