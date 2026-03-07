Maitena Berrueco 07 MAR 2026 - 05:30h.

La Sanidad vasca, tras dos varapalos judiciales, no recurre al Supremo y la condena, que le obliga a pagar 4.705 euros, es firme

Yeray, el menor al que el Gobierno Vasco niega la hormona del crecimiento

San SebastiánA mediados de febrero, Patricia se mostraba “contentísima” ante el fallo judicial que obligaba a Osakidetza a costear el tratamiento con hormonas del crecimiento que Yeray Rodríguez, un menor guipuzcoano, recibió en la sanidad privada al negarse la Sanidad Pública vasca a financiarlo: 4.705 euros. Casi tres años de batalla judicial que ahora sí ha terminado, por fin. "Estoy que no me lo creo", afirma.

Pese a que el temor de esta madre era que Osakidetza recurriera la sentencia. No lo ha hecho y pasados los 10 días de margen para recurrir ante el Tribunal Supremo, el fallo es ya firme y Patricia no cabe en sí de alegría: “Por finnnnnnn”, exclama alargando hasta el infinito esa n.

No es para menos, porque Patricia admite, ahora, que estos tres años han sido un “suplicio” y que lo ha pasado “fatal”, entre otras cosas, porque “mi hijo ha tenido que escuchar cosas muy duras”.

La historia de esta familia de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) ha estado cuajada de sinsabores. Cuando Yeray nació hace casi 16 años, lo hizo con el intestino fuera de su cuerpo y desde muy pequeño tuvo que someterse a varias cirugías. Por si no fuera suficiente, el chaval no crecía al mismo ritmo que otros de su edad. Su madre recuerda que con 13 años "era ya un adolescente", pero medía “lo mismo que un niño de seis años”.

13 centímetros más en dos años de tratamiento

Optaron por solicitar a Osakidetza que trataran el problema de Yeray con la hormona del crecimiento, pero la Sanidad Pública Vasca se lo denegó, en varias ocasiones, así que optaron por recurrir a un hospital privado y asumir de su bolsillo los 1.100 euros al mes que costaba el tratamiento. Dos años más tarde, el menor había crecido 13 centímetros y a finales del año pasado, ya alcanzaba el 1,40 cm de altura.

Patricia podría haberse resignado, pero optó por defender lo que consideraba que era justo, y presentó una demanda judicial al Servicio Vasco de Salud para que se hiciera cargo de los gastos del tratamiento de Yeray en la sanidad privada. De eso hace ya casi tres años.

El primero en dar la razón a la demandante fue el juzgado de lo Social n.º 2 de Donostia, en mayo de 2025. Este pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco volvía a hacerlo, ratificando la condena a Osakidetza: pagar 4.705,64 euros, los correspondientes a las facturas que presentaron cuando se interpuso la demanda más intereses. "Hemos ganado", zanja pletórica.