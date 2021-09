El llanto y la impotencia del alcalde de Genalguacil: "Avisé y no nos hicieron caso"

El alcalde de Genalguacil, Miguel Angel Herrera, no ha podido contener las lágrimas a la vista de la desolación que está provocando el incendio de sexta generación que considera que fue inevitable, aunque discrepa de la celeridad de los recursos y la reacción de la Junta de Andalucía.

Genalguacil, uno de los pueblos de Sierra Bermeja que ha tenido que ser desalojado por el voraz incendio que ya ha asolado más de 7.000 hectáreas en Málaga, no ha podido ocultar las lágrimas de indignación por la situación que atraviesa la localidad.

El alcalde ha asegurado que se han destinado muy pocos medios para la extinción del fuego , y ha llegado a afirmar que a los propios bomberos del INFOCA "les da miedo hablar de la dejadez que ha habido": "Están desprotegidos", ha aseverado. En este sentido, el edil ha lamentado que en tan solo unas horas se haya pasado de pensar que el incendio podría estar controlado a considerar que está "peor que nunca": "Hemos estado llamando continuamente para que se atendieran diferentes focos, y no se ha hecho nada".

"No voy a permitir que mi pueblo se vuelva a quemar otra vez. Pasó en el 94. Anoche dije que a partir de hoy llegaba a las casas de los vecinos, y ha pasado. No voy a permitir que ningún político por intereses políticos juegue con el futuro de mi pueblo", ha espetado entre lagrimas Migue Ángel Herrera. En su duro discurso ante los medios, el político ha asegurado que es "mentira" que haya suficientes medios, y ha insistido en que poco tiene que ver el problema con los técnicos: "Han hecho una labor tremenda, pero hay decisiones muy por encima que nunca dirán". "Es una catástrofe medioambiental. Se ha quemado uno de los grandes pulmones", ha lamentado Herrera, que ha asegurado que ha tenido que ir a buscar a vecinos a sus propias fincas: "No querían salir porque estaban indignados".