Rocío Martín 22 DIC 2025 - 11:08h.

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas

Lotería de Navidad 2025, en directo: 79432, el Gordo que vuelve a estar muy repartido

Compartir







MadridEl 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), que se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid.

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

Alba Yadira e Italy Andrea, las niñas que han cantado el premio

Las niñas Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio mientras que Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo han extraído las bolas.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo.

Da la casualidad que Alba Yadira Machaca cantó el año pasado el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2024, el número 40014, junto a su compañera Aisha Solange Hurtado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El 70048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025

El número 70048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha caído de forma íntegra en la calle Barquillo de la capital, repartiendo un total de 247,5 millones de euros.

El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. En concreto, se ha vendido 198 series en la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Comprueba tus décimos

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.