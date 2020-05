Almeida contesta a Echenique: "No sabía que me votaba, él vive en el Barrio de Salamanca"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que las concentraciones de protesta en el barrio de Salamanca son tan irresponsables como cualquier otro incumplimiento del estado de alarma, ya sean fiestas, botellones, no cumplir la distancia social o saltarse los horarios.

“Desconocía que Pablo Echenique me votara porque como vive en el barrio de Salamanca supongo que será de los ricos que me vote”, ha ironizado, y ha cargado contra el parlamentario morado porque “en estos momentos no aporta”.