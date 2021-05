El parque de Port Aventura reabre sus puertas tras el inicio de la pandemia

Tras más de siete meses cerrado, el parque temático Port Aventura volverá a abrir sus puertas mañana, 15 de mayo . El fin del estado de Alarma el pasado 9 de mayo y la mejora de los datos de contagios ha hecho que el parque anunciara su vuelta a la actividad, aunque con un gran número de cambios para aplicar nuevas medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagios de coronavirus. "Después de haber trabajado durante meses con la Generalitat de Catalunya, el 15 abriremos nuestras puertas para que las familias y la gente joven puedan disfrutar de los mundos de Port Aventura y de su fantasía" anunciaba el Director General del Parque David García Blancas. Además, anunció que el parque ha "invertido más de 5 millones de euros en medidas de seguridad". Cataluña era la única comunidad autónoma que hasta ahora no permitía la apertura de parques de atracciones y Port Aventura acumulaba ya casi siete meses cerrado por las restricciones sanitarias . El parque ha anunciado que abre sus puertas con todas las atracciones y servicios listos, tanto en sus distintos parques de atracciones ( PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari Land ) como en sus resorts y distintos hoteles tematizados. Así, todas sus famosas atracciones estarán operativas, como el Shambhala, el St Mission o el Red Force de Ferrari Land.

Medidas de seguridad anti-covid

El visitante únicamente podrá acceder a las instalaciones de PortAventura World si en el momento de la visita no está en aislamiento domiciliario, no presenta sintomatología, ni se encuentra en período de cuarentena. Además, se mantienen la limitación de aforo en los parques, así como la obligatoriedad de usar mascarilla y guardar la distancia de seguridad. Hay puntos de lavado de manos, sñales de dirección para el tránsito y la distancia de seguridad, pagos con contact-less, uso de la app del parque, etc.



Además, este 2021 el World Travel Tourism Council ha otorgado a Port Aventura World el Certificado Safe Travels, un sello de seguridad global que reconoce las medidas y protocolos de viaje seguros avalado por la Organización Mundial del Turismo. Este sello lo pueden obtener las empresas que cumplen todos estándares de salud e higiene del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Con este sello, el parque quiere lanzar un mensaje de tranquilidad en medio de esta pandemia: "queremos mantener el resort como espacio seguro para que tanto nuestros visitantes como trabajadores puedan disfrutar del mundo de PortAventura World".