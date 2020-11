Críticas a la euforia de Ayuso

Ayuso trabajará con el Gobierno para lograr una "fórmula mixta y moderada" de restricción con "cuarentenas selectivas"

Ayuso ha señalado que no está en un estado de "euforia" y ha subrayado que no está "satisfecha", ni mucho menos "convencida" de que la pandemia ha terminado. Para la presidenta, no puede nadie "sacar pecho" por la situación actual, ninguna administración, porque "12 de las 13 regiones más contagiadas de Europa son españolas", especialmente Madrid. "Orgullosa no puedo estar de nada, ni tampoco confiada, pero desde luego las cifras nos van a arropando poco a poco", ha defendido.