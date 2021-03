Ayuso celebra la decisión de la Justicia: "Madrid va a elecciones el 4 de mayo porque está en su derecho"

Ayuso defendió públicamente que no tenía ninguna duda de que finalmente se iría a elecciones. "Si fuera como pretende la izquierda con Ciudadanos en la Asamblea ningún presidente podría disolver y convocar porque a continuación meterían una moción de censura ", señaló.

Gabilondo "respeta" la resolución del TSJM

Aguado, sobre Ayuso: "Su capricho es lo primero"

"Con 1.641 personas hospitalizadas, 424 en UCI y 447.101 en paro, Ayuso ha decidido convocar elecciones. Su capricho es lo primero. Nos costará 20 millones de euros . Serán el 4 de mayo, martes. Si tiene hijos, cuente con que no habrá colegio. Un despropósito todo", ha manifestado.

Mónica García, "preparada para echar a Ayuso"

"No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Isabel Díaz Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol", ha señalado la líder de Más Madrid, quien ha culminado su mensaje con el eslogan 'Madrid o Ayuso'.