Darias dice que habrá para todos ante la apuesta mayoritaria por la segunda dosis con AstraZeneca

No obstante, ha apuntado que desde el pasado miércoles hasta hoy la incidencia acumulada a 14 días se ha reducido un 13%, situándose ya en 126,30 casos por 100.000 habitantes.

"11 territorios no han tenido ningún fallecido"

Respecto a las cifras de fallecidos, con 144 defunciones en los últimos 7 días , Darias, tras lamentar los decesos, ha destacado que ayer se produjo ya un dato significativo: “ 11 territorios, entre comunidades autónomas y ciudades autónomas, no han tenido ningún fallecido ”. “Es un dato que invita a la esperanza. Ojalá lleguemos pronto a que ningún territorio tenga ningún fallecido más”, ha dicho.

Llegarán 1,3 millones de dosis de AstraZeneca el próximo lunes

"No trendría que haber problema de abastecimiento de AstraZeneca"

Precisamente, sobre lo último ha sido preguntada en varias ocasiones por los periodistas, y Darias ha salido al paso asegurando que, por un lado, no es una elección, sino que se ha permitido que, “de forma excepcional”, quienes no quieren mezclar vacunas recibiendo una segunda dosis de Pfizer puedan completar su pauta con AstraZeneca , y por otro… que habrá dosis suficiente de esta última. También para los mayores de entre 60 y 69 años que todavía aguardan a completar su pauta con ese fármaco.

“En principio no tendría por qué haber problema de abastecimiento de AstraZeneca con mayores de 60-69. Sabemos que AstraZeneca llega cuando nos lo dice, también es verdad, pero con esta llegada, que se suma además a las dosis que tienen las comunidades autónomas en la nevera, –en torno a 1 millón de dosis–, más las llegadas que han venido la semana pasada, esta semana y la que va a llegar el lunes… y las siguientes entregas, esperamos que puedan ser suficientes. En cualquier caso tenemos que ver también qué cantidad de personas van a escoger esa segunda dosis en las personas menores de 60 años. Por tanto, tenemos que estar expectantes pero en principio no tendría que haber ese problema ”.

“En relación a la segunda dosis de AstraZeneca, siguiendo lo que acordó la Comisión de Salud Pública, establecimos que la segunda dosis para las personas que habían recibido menores de 60 años la primera de AstraZeneca… era Pfizer. Así lo refrendó el informe del Comité de Bioética, muy importante para nosotros. Hizo además una propuesta de recomendación del consentimiento informado. La Comisión de Salud Pública adoptó un acuerdo. Lo vimos en el pasado Consejo Interterritorial, y además se acordó ir de la mano del Comité de Bioética, como así ha sido, y esperemos a ver lo que pasa. El acuerdo es ese y por tanto lo que hemos trasladado a las CCAA. Desde luego lo deseable sería que todas llevasen a cabo los acuerdos que todos nos damos, sin perjuicio evidentemente de que todas aquellas personas que rechacen Pfizer, como se establece en el informe del Comité de Bioética, puedan recibir la otra vacuna dada la excepcionalidad. Porque aquí no se trata de elegir, hay que dejarlo bien claro: en la estrategia no se permite la elección; es un caso excepcional, bien fundamentado por el Comité de Bioética que, ante el rechazo, no se queden sin ninguna dosis y puedan optar a esta segunda dosis”, ha zanjado.