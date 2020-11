Cataluña sigue bajando su riesgo de rebrote y confirma que podrán reunirse hasta 10 personas en Navidad

Reuniones de 10 personas en Navidad

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que los menores de 14 años "no son gran contagiadores y podrían no contar" para el número de personas permitidas en las reuniones de Navidad, y ha concretado que entre este lunes y martes decidirán sobre esto y lo pasarán al Procicat.

En declaraciones este lunes en Radio 4 y La 2 recogidas por Europa Press, ha explicado que debe haber un balance: "Realmente no son grandes contagiadores y posiblemente no deberían contar o podrían no contar, pero por otro lado está el hecho de que si abrimos parece que, bueno, ahora dos burbujas, y los niños...", y considera que se daría una imagen de mucha apertura.