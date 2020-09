Los CDR salen a la calle en defensa de Torra al grito de "será siempre nuestra"

Aceptó la decisión de ser inhabilitado aunque mira a Europa, porque Torra sabía lo que iba a pasar aunque en su discurso volvió a mostrarse incendiario, llamando a la ruptura, considerando la autonomía que le ha permitido ser a él president como un muro para la independencia, implorando a Europa que considera a España poco menos que como una dictadura que no acepta la libertad de expresión cuando el Supremo lo primero que hace es defender esta, pero no la desobediencia sostenido de Torra, hecha a sabiendas de las consecuencias que son las que son: inhabilitación. Pero Torra ha llamado a salir a la calle en plena pandemia y se ha permitido enseñar de nuevo la pancarta que colocó cuando la Junta Electoral le dijo que no podía.