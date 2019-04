La policía patriótica destapada por Villarejo da aire a Podemos y vuelve a golpear al PP

No solo son los últimos audios publicados por Moncloa.com y los detalles de las reuniones destapados por El Confidencial . El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha librado una providencia en la que da quince días a la unidad investigadora para elaborar un informe sobre las relaciones entre el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, el ex jefe policial Enrique García Castaño y el empresario Clemente Marcet, al que ambos se referían como 'Scorpy', así como las implicaciones que pudiera tener sobre la seguridad nacional o materias clasificadas.

El PNV ve claro el uso de policía política

"Que ha habido una policía política me parece más que claro, que ha estado vinculada a las cloacas del Estado, también", ha manifestado el nacionalista vasco, quien cree que el Congreso debería depurar responsabilidades políticas para que estas prácticas no se vuelvan a repetir y quien ha denunciado que "muchas veces mande más la Guardia Civil y la Policía que el propio ministro".

El PP pide que se investigue hasta el final

"No he oído nada de lo que usted me está diciendo", ha comentado en el Congreso, cuando se le ha preguntado por las últimas noticias sobre este asunto, en las que se recogen grabaciones a policías presentándose en nombre del Gobierno del PP para ayudar a un exdirigente chavista a cambio de documentos contra Podemos.