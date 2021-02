La Comunidad Valenciana reabre su hostelería con estrictas medidas: los hosteleros piden responsabilidad

Solo se podrán abrir las terrazas y con límite de aforo. Deberá haber dos metros de distancia entre mesas y un máximo de cuatro personas en cada una de ellas. El horario de cierre será el de las 18:00 horas . Se trata de una desescalada muy lenta y con mucha precaución ya que no se quiere dar ningún paso hacia atrás en la mejoría de datos. Muchos locales ya preparan sus mesas para mañana.

Llegó el momento de volver a subir la persiana. Después de más de un mes cerrados, las ganas no faltan aunque la sensación es agridulce. Muchos incluso no abrirán todavía. En la calle, todo de opiniones. Unos aseguran que la hostelería es un lugar seguro y, en cambio, otros se muestran reticentes. Por ello, los hosteleros piden responsabilidad porque aseguran que "no pueden más" con esta situación.