Una medida, la de levantar la mano con el número de personas en las reuniones, que estaban fijadas en cuatro personas, que no ha sentado muy bien ni a la oposición ni al resto de Comunidades Autónomas, que tachan a Ayuso de irresponsable.

Críticas desde la oposición

La polémica está servida y la lluvia de críticas, también. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo ha lamentado que "se rebajen medidas" para controlar el virus en la Comunidad de Madrid y ha indicado que no termina de ver en qué razones sanitarias se basan.

Gabilondo ha insistido en que las medidas en Madrid deben ser "más estrictas, más severas y más claras". "Hacen falta medidas de otro tipo. Me parece mal el mensaje social de que se relajen las medidas mientras no encontramos ninguna razón para que así sea. Me parece un mal mensaje social", ha lanzado.